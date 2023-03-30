Нумеролог Джули По: Смена власти в Турции — кто займет место Эрдогана?

Как известно, выборы в Турции намечены на 14 мая. Дату голосования решили не переносить, несмотря на пережитые в начале февраля Турцией сокрушительные землетрясения. В ряде районов, хотя и в экстремальных условиях, все же пройдет голосование. Претенденты на пост президента Турции делают громкие заявления уже накануне предвыборной гонки. У кого из кандидатов есть шансы составить конкуренцию действующему президенту Эрдогану на выборах, возможна ли смена власти в этой стране?

На эти вопросы мы попросили ответить ведущего футуролога и нумеролога России, заслуженного политического аналитика и эксперта — Джули По. Она сделала подробный нумерологический анализ кандидатов, и, прежде всего, действующего президента. И вот, что она нам ответила.

По мнению Джули, Эрдоган способен стать независимым лидером на международной арене, действующим исключительно в интересах своего народа.

– Знаки говорят о растущем желании Эрдогана укрепить влияние на внутренней арене, занявшись социальным сектором, стабилизацией ситуации в стране. Яркой агрессии в сторону России он проявлять не будет. Скорее, сдержанную позицию в прямом конфликте, но весьма настойчивую в конфликте с нашими союзниками. Это позволит Эрдогану сохранить торговые отношения и возможность садиться за стол переговоров по различным экономическим вопросам, – считает Джули По.

По мнению нумеролога, это существенно отличает его от оппонента по выборам Кемаля Кылычдароглу, с приходом к власти которого в стране может начаться хаос, настолько, что фактически принимать решения будет не он, это будет делать его прозападный заместитель.

— Кемаль может стать сильным соперником на выборах, хоть и с малыми шансами на победу, зато с огромной поддержкой Западных лоббистов.

— Как видно из прогностики, шансов на победу в выборах очень мало. Но они все же есть. Ведь 3 жезлов указывает на влияние Запада, которое будет весьма убедительным. Но сочетания отрицательных чисел 17, 13, 20 говорят о том, что его желания резко изменить политический режим в стране потерпит неудачу. Да и его лозунги не отвечают потребностям населения. Так что без большого вливания денег в его предвыборную кампанию не обойтись. Но вот как раз денег в прогностике – нет. 2 и 5 во внешнем блоке говорят об обещаниях и лжи со стороны влиятельных партнеров. А 20 в свою очередь о предательстве интересов своей Родины, — убеждена Джули По.

Претендент на пост президента Турции Догу Перинчек, которому кстати, 80 лет, признал Крым и новые регионы российскими. Закономерен вопрос о его шансах на предстоящих выборах, ведь представляемая им партия не представлена в турецком парламенте.

— В любом случае, его победа на выборах принесет лишь политическую и экономическую гибель страны.

– 6 жезлов – знак триумфа, но у Догу это число стоит в отрицательном положении, что говорит о провале на выборах. Победить он сможет лишь при поддержке России или ее союзников. Но для этого Догу необходимо за короткий срок выстроить дипломатические отношения с лидерами России, Китая и Ирана, иметь поддержку в военном министерстве страны, – убеждена Джули.

Ожидается, что список кандидатов в президенты Турции будет известен 31 марта, после чего они смогут приступить к предвыборной агитации. Если выборы состоятся 14 мая, то второй тур президентских выборов, если он понадобится, назначен на 28 мая.

Как будут развиваться события, покажет май. Однако, уже сейчас по прогнозу нумеролога, для России ни один из кандидатов не принесет мир в регионе. Хотя, конечно, Эрдоган, способен выступать гарантом честных переговоров и выгодного коммерческого партнерства. Для турецкого же народа по нумерологическому расчету очевидна польза Эрдогана.

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