Как известно, выборы в Турции намечены на 14 мая. Дату голосования решили не переносить, несмотря на пережитые в начале февраля Турцией сокрушительные землетрясения. В ряде районов, хотя и в экстремальных условиях, все же пройдет голосование. Претенденты на пост президента Турции делают громкие заявления уже накануне предвыборной гонки. У кого из кандидатов есть шансы составить конкуренцию действующему президенту Эрдогану на выборах, возможна ли смена власти в этой стране?
На эти вопросы мы попросили ответить ведущего футуролога и нумеролога России, заслуженного политического аналитика и эксперта — Джули По. Она сделала подробный нумерологический анализ кандидатов, и, прежде всего, действующего президента. И вот, что она нам ответила.
По мнению Джули, Эрдоган способен стать независимым лидером на международной арене, действующим исключительно в интересах своего народа.
По мнению нумеролога, это существенно отличает его от оппонента по выборам Кемаля Кылычдароглу, с приходом к власти которого в стране может начаться хаос, настолько, что фактически принимать решения будет не он, это будет делать его прозападный заместитель.
Претендент на пост президента Турции Догу Перинчек, которому кстати, 80 лет, признал Крым и новые регионы российскими. Закономерен вопрос о его шансах на предстоящих выборах, ведь представляемая им партия не представлена в турецком парламенте.
Ожидается, что список кандидатов в президенты Турции будет известен 31 марта, после чего они смогут приступить к предвыборной агитации. Если выборы состоятся 14 мая, то второй тур президентских выборов, если он понадобится, назначен на 28 мая.
Как будут развиваться события, покажет май. Однако, уже сейчас по прогнозу нумеролога, для России ни один из кандидатов не принесет мир в регионе. Хотя, конечно, Эрдоган, способен выступать гарантом честных переговоров и выгодного коммерческого партнерства. Для турецкого же народа по нумерологическому расчету очевидна польза Эрдогана.
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