Вторник, 30 июля, 2024

НТВ покажет телевизионную версию фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»

Автор: 7info

Опубликовано

Фото предоставлено пресс-службой «Русской Медиагруппы»

В эти выходные, 3 и 4 августа, телеканал НТВ покажет телевизионную версию Международного музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» (16+), одного из самых ярких событий в музыкальной жизни России с более чем 30-летней историей. В этом году фестиваль традиционно объединил мэтров эстрады и восходящих звёзд, которые только завоёвывают любовь зрителей и слушателей.

В субботу, 3 августа, в эфир выйдет концерт «Звёзды хайпа», на котором выступят самые эпатажные современные артисты. Они не боятся смелых экспериментов и готовы покорять зрителей невероятным запоминающимся шоу и смелыми композициями. В этот вечер на сцену выйдут группа Artik & Asti, Мари Краймбрери, MOT, Amirchik, Денис Клявер, Валя Карнавал, Олег Майями, Ханна, Митя Фомин, Аня Покров, группа RASA, Лёша Свик, Паша Панамо и многие другие. Ведущими станут Юрий Киселев и Валя Карнавал, а также BITTUEV и Вита Чиковани.

В воскресенье, 4 августа, зрители увидят лирический мюзикл «О музыке и любви», каждый номер в котором превратится в масштабное театрализованное шоу с грандиозными декорациями, повествующее историю настоящей любви. Участие в нём примут самые яркие звёзды эстрады: Николай Басков, Лариса Долина, Григорий Лепс, Алсу, Стас Пьеха, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Дмитрий Колдун, Юлия Савичева, группа «НЕПАРА», Filatov & Karas, Юля Паршута и другие артисты. Бессменной ведущей мероприятия станет актриса и певица Елена Север.

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