НТВ покажет седьмой сезон сериала «Невский»

В понедельник, 7 октября, в эфире телеканала НТВ состоится премьера нового сезона остросюжетного хита «Невский» – «Невский. Близкий враг» (16+). Сериал рассказывает историю Павла Семёнова, сотрудника отделения полиции Санкт-Петербурга на Невском проспекте. Главную роль в проекте бессменно исполняет популярный актёр Антон Васильев.

В финале шестого сезона в здании ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разыгралась кровавая драма с перестрелками, заложниками и несколькими убитыми. В новых сериях в Северную столицу из Москвы направляют заместителя министра внутренних дел генерала Кондратьева (Андрей Коровниченко), чтобы в кратчайшие сроки навести порядок в городе на Неве. В результате ведомственных интриг Павел Семёнов (Антон Васильев) получает звание подполковника, вместе с Андреем Михайловым (Андрей Гульнев) становится сотрудником ГУ МВД и начинает службу в убойном отделе Управления уголовного розыска. В зоне их ответственности оказывается не только центр города и Невский проспект, но весь Петербург и Ленинградская область. Кроме того, Семёнов в ходе хитрой оперативной комбинации наконец-то вычислит таинственного главаря банды Архитекторов. Не имея доказательств его вины, Паша будет вынужден пойти на крайние меры, рискнуть всем и, возможно, навсегда остаться вне закона.

Антон Васильев, исполнитель роли Павла Семёнова: «Снимаем сериал «Невский» мы уже очень долго, почти 10 лет. Я меняюсь, взрослею, злюсь-радуюсь, толстею-худею. Всё это происходит и с моим персонажем, конечно, за столько лет Семёнов стал неотъемлемой частью меня, а я его. Мне кажется, у зрителя не пропадает интерес к нашему сериалу, потому что мы стараемся быть максимально искренними с ним. Мне важно, чтобы мой герой оставался настоящим, а не чтобы капитан Семёнов всем нравился. Иногда коллеги говорят: «Ну, это некрасиво. Давай, например, причёску поправим». А я говорю: «Так бывает! Мы бываем некрасивыми, неопрятными, несовершенными. Семёнов не мент, не супергерой, он человек. Давайте оставим как есть».

Андрей Гульнёв, исполнитель роли Андрея Михайлова: «Мой герой Андрей Михайлов – самый настоящий подарок. В начале сериала он был отвратительным негодяем, но в процессе развития роли постепенно начинает переходить на сторону света. Когда же он пытается жить по правилам, вся его прежняя жизнь неизбежно рушится, потому что изначально она была построена на совершенно других вещах. Андрей тратит огромное количество сил и времени, чтобы окончательно отойти от порочного образа жизни».

В седьмом сезоне «Невского» верный друг главного героя Алексей Фомин (Дмитрий Паламарчук) возглавит криминальный мир Петербурга и начнёт понимать, что мало захватить власть – её ещё нужно удержать. У него появляются новые влиятельные враги, в схватке с которыми Фоме не сможет помочь даже Паша Семёнов. Также близкого друга главного героя ждут изменения в личной жизни.

Дмитрий Паламарчук, исполнитель роли Алексея Фомина: «Тема любви и отношений моего героя в этом сезоне будет раскрыта как никогда прежде. Его нельзя назвать человеком открытым, легко идущим на контакт с новыми людьми, но именно в этой части сериала стрелы амура доберутся и до Алексея Леонидовича Фомина. Я думаю, что наши телезрительницы получат огромное удовольствие от просмотра».

В новом сезоне продолжит развиваться и главная романтическая линия сериала – взаимоотношения Павла Семёнова и его супруги Татьяны Беловой.

Виктория Маслова, исполнительница роли Татьяны Беловой: «Раскрывать тайны не могу, но могу с точностью сказать, что помимо следования закону и помощи в поимке опасных преступников, Таня всегда борется за любовь! Она в первую очередь женщина, хоть и необычная, волевая и непоколебимая, этакий солдат-спец. Но всем женщинам хочется любви, поэтому Таня пойдёт на многое, чтобы защитить её. На мой взгляд, основная мысль нового сезона «Невского» в том, что ни в коем случае нельзя попирать закон, он существует для всех. И, конечно, любовь правит миром! Ведь только во имя любви мы совершаем невероятные поступки и готовы на всё, чтобы спасти её».

Съёмки сериала прошли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Красноярском крае. В новом сезоне зрителей ждут не только живописные виды Сибири и Северной столицы, но и яркие экшен-сцены.

Владимир Севостьянихин, постановщик трюков: «В сериале есть автомобильные и мотоциклетные трюки, погони, падения с высоты и взаимодействие с животными. Например, в один из дней мы взрывали электросамокат. На этом была построена целая серия: партия бракованных электросамокатов взрывается, из-за чего гибнет очень много людей. Мы брали самокат, вкладывали в него заряд, и когда актёр ехал на нём, самокат взлетал на воздух. Конечно, это всё достаточно безопасно, травмы в таком деле недопустимы».

Игорь Драка, режиссёр-постановщик: «Я думаю, что главный плюс сериала «Невский» в том, что мы всё-таки снимаем не экшен, а человеческие отношения. Мы продолжаем историю главного героя Семёнова и Фомы, они в кадре очень интересные. И, конечно, кастинг проекта очень удачный! Большое спасибо нашим кастинг-директорам, которые умудрились попасть в точку и выбрать совершенно правильных актёров! Ведь если ошибиться с главным героем, фильма не будет. А здесь замечательные актёры играют даже сквозных персонажей».