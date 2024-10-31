НТВ покажет продолжение боевика «Чёрный пёс» с Владимиром Епифанцевым

В понедельник, 4 ноября, телеканал НТВ покажет вторую, третью и четвёртую части боевика «Чёрный пёс» (16+). Также в эфире состоится премьера пятого остросюжетного фильма, главную роль в котором по традиции исполнит Владимир Епифанцев. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Второй фильм зрители НТВ увидят в 04:25. По сюжету командир отряда спецназа Устинович (Кирилл Новицкий) получает приказ задержать одного бизнесмена. Неожиданно один из спецназовцев открывает огонь. На месте перестрелки сотрудники СИБ Вера Латышева (Александра Урсуляк) и Вадим Миронов (Дмитрий Мухин) находят тяжело раненного Устиновича: на вопрос, кто это сделал, он черкает в блокноте два слова – «чёрный пёс». Подозрение падает на Андрея Рубцова, который занят вполне мирным делом – работает водителем-экспедитором в логистической фирме своей жены Марины (Виктория Маслова).

В 08:20 выйдет продолжение истории – третья часть «Чёрного пса». В ней раскроется история бывшего сотрудника спецназа Сергея Полторанина (Антон Денисенко), осуждённого за убийство своей невесты – сотрудницы отдела одного из крупных банков. Он совершает побег из тюрьмы, чтобы доказать свою невиновность. Оказавшись на свободе, Сергей берёт в заложницы жену своего бывшего командира Андрея Рубцова Марину и требует от него найти настоящего убийцу. Рубцов обращается к Вере Латышевой из СИБа с просьбой помочь ему с делом Полторанина. В ходе расследования Андрей выходит на след Жнеца, которому поручили внедрить в банковскую систему страны программу-имплант, способную спровоцировать системный финансовый кризис.

В 13:00 НТВ покажет четвёртый фильм. В этой части в город вернётся сотрудница СИБ Ольга Смирнова (Карина Разумовская), брат которой погиб при загадочных обстоятельствах. Девушка уверена, что трагедия связана с фармкомпанией, в которой он работал, поэтому берётся за собственное расследование. Вскоре Ольга покидает СИБ, потому что генерал Истомин (Виктор Молчан) и полковник Шеин (Михаил Каминский) считают, что она превышает свои полномочия. В отчаянии Ольга обращается за помощью к Андрею Рубцову. Рубцов, расставшись с женой, работает охранником в ночном клубе и пребывает не в лучшей форме. Он удивлён появлению Ольги, но принимает решение поддержать её.

В 17:30 состоится премьера пятой части боевика «Чёрный пёс». В этот раз Андрей Рубцов столкнётся с киллером, который устраняет известных людей. Все они связаны с преступлением, совершённым в месте под названием «Логово змей». За дело берётся Ольга Смирнова, которая уверена, что киллер – Сергей Седов (Александр Душечкин), бывший сотрудник СИБ, в свое время сорвавший важную операцию в Ираке. Вместе с Рубцовым они расследуют дело двадцатипятилетней давности и понимают, что Седов – сын Зои Валеевой (Анна Южакова), которую когда-то заманили в «Логово змей». Павел Игнатов (Нериюс Манкус) – один из тех, кто надругался над ней, имеет отношение к разработке программ дешифровки данных. Рубцов вынужден стать на защиту Игнатова, поскольку в него влюблена Алина (Вероника Устинова), дочь Рубцова. Вот только Алина не знает, что должна стать очередной жертвой «Логова змей», которое создал двойной агент Талат-бей, завербованный ЦРУ еще во время войны в Афганистане.