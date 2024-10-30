НТВ покажет остросюжетный детектив «Комитет»

Во вторник, 5 ноября, в эфире телеканала НТВ состоится премьера остросюжетного детектива «Комитет» (16+). Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

События сериала охватывают период с 1967 по 2005 годы. В центре сюжета – история трёх друзей: Дмитрия Васильева, Павла Иванова и Владимира Наумова, связавших свою жизнь с органами госбезопасности. Главные роли в картине исполнили актёры Александр Константинов, Дмитрий Пчела и Максим Митяшин.

Действие сериала начинается в Ленинграде. Диму Васильева (Александр Константинов), сына генерала КГБ Ростовского, готовят к престижной и опасной работе за границей. Однако после случайной провинности его отправляют в Ленинград, где он сталкивается с рутиной службы в виде слежки за иностранными гражданами и в какой-то момент начинает сомневаться в том, правильно ли он выбрал свой путь. Паша Иванов (Дмитрий Пчела) – дембель-пограничник. Обезвредив опасную банду, грабившую сберкассы, он получает приглашение на службу в КГБ Ленинграда и начинает заниматься личной охраной первых лиц города. Володя Наумов (Максим Митяшин) после окончания курсов КГБ едет в город на Неве за любимой, которая получила распределение на «Ленфильм». Там его ждет работа по предотвращению идеологических диверсий и терактов.

Фото: НТВ

Александр Константинов, исполнитель роли Дмитрия Васильева: «Судьба моего персонажа многогранна. Дмитрий Васильев – потомственный КГБшник, отец которого категорически против его службы. Именно поэтому Дмитрий всеми силами пытается доказать, что он имеет право на эту профессию, это – его призвание. Параллельно с этим ему приходится решать множество других проблем, встающих у него на пути, и противостоять им. С личной жизнью у него тоже всё непросто: долгое время он не может найти спутницу жизни, и даже когда находит – всё равно не обходится без проблем. С одной стороны, Дмитрий делает всё для счастья своей семьи, но с другой — у героя есть долг перед Родиной, который он обязан выполнять и придерживаться определённых правил. Мне невероятно близок этот персонаж. Иногда мне кажется, что все роли, которые я играл, максимально совпадали с моим ощущением и положением в жизни. В этом сериале у меня случился уникальный опыт: мне посчастливилось сыграть одного и того же персонажа в разном возрасте, что невероятно интересно. Это позволило мне, как актёру, пережить одни и те же события по-разному в рамках одного проекта».

Дмитрий Пчела, исполнитель роли Павла Иванова: Сериал «Комитет» – это история трёх молодых ребят, которых волей судьбы сводит вместе работа в органах государственной безопасности. Действие начинается в конце 60-х годов и затрагивает основные этапы развития нашей страны вплоть до современной России. Три главных героя, три мушкетёра своего времени, не жалея себя, совершают подвиги во имя Родины, но их имена всегда остаются неизвестны. Это не просто взгляд на работу сотрудников КГБ, но и история их жизни. История о людях, для которых слово Родина было свято и имело сакральное значение. Проект исторический, поэтому мы много внимания уделяли тому времени, тщательно подбирались костюмы и интерьеры для съёмок. Надеюсь нам удастся погрузить зрителя в атмосферу тех лет».

Максим Митяшин, исполнитель роли Владимира Наумова: «Особенность этого проекта в том, что мы играли несколько периодов из истории нашей страны. Наши герои – люди, которые начали жить в СССР и продолжают в современной России. Во многом это сериал про дружбу: сошлись три богатыря, абсолютно разные, но идеально дополняющие друг друга. С Ивановым мы прошли вместе достаточно много испытаний, а с Васильевым сошлись за счёт общих интересов и работы. Наверное, зрителю будет интересно увидеть персонажей, прошедших вместе 40 лет в службе и в дружбе, проследить эволюцию их отношений. Кроме того, я считаю, что зрителей ждёт совершенно неожиданный финал, его практически невозможно предсказать! Я играл работника спецслужб Владимира Наумова, это был глобальный актёрский интерес – почувствовать такого закрытого персонажа, потому что в жизни я гораздо более открыт и эмоционален, чем он. На мой взгляд, Наумов покажется зрителю очень холодным и расчётливым, но не все то чёрное, что кажется чёрным».

Троих героев объединяет общее место службы на Литейном проспекте, а их личные судьбы тесно переплетаются с событиями в стране. Им предстоит многое узнать и пережить, спасая жизни и защищая безопасность страны: теракты и военные преступления, захваты самолётов, Афганистан, перестройку, гибель родных и коллег, бандитизм в лихие 90-е, убийства и диверсии, иностранный шпионаж. Через всё это проходят герои, становясь только сильнее и увереннее в выборе своей профессии, и свято веря, что у настоящего чекиста всегда должны быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки. Но только одного трое друзей никогда не смогут ни понять, ни простить – предательство своей Родины. Особенно если предателем становится один из них…

Производство: «Триикс» Медиа по заказу АО «Телекомпания НТВ»

Год производства: 2022

Количество серий: 16

Жанр: Остросюжетный детектив

Продюсеры: Инесса Юрченко, Сергей Щеглов

Режиссёр-постановщик: Михаил Вассербаум

Автор сценария: Андрей Тумаркин

Оператор-постановщик: Владислав Гурчин

Кастинг: Алена Богорад, Екатерина Дятлова

Художники-постановщики: Игорь Панюшкин, Сергей Ракутов

В ролях: Александр Константинов, Максим Митяшин, Дмитрий Пчела, Владимир Стержаков, Станислав Ткаченко, Андрей Папанин, Лидия Шевченко, Дарья Ковалевская, Евгений Бакалов, Пётр Журавлёв, Дмитрий Сутырин, Олег Жилин, Александр Цыбульский, Олег Федоров, Владимир Маслаков, Александр Петров, Алексей Фалилеев, Александр Конев и другие.