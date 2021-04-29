Новый светофор установили на проспекте Мира в Костроме

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В четверг, 29 апреля, в Костроме установили новый светофор. Объект появился на проспекте Мира. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Светофор появился на пешеходном переходе в районе дома №130 по проспекту Мира. Он установлен рядом с ипподромом и парком «Берендеевка».

Особенность этого объекта состоит в том, что для остановки транспорта и перехода дороги необходимо нажать кнопку вызова. При этом костромичей просят быть внимательными. Перед непосредственным переходом необходимо дождаться полного включения зеленого сигнала.