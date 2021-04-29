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Четверг, 29 апреля, 2021
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Новый светофор установили на проспекте Мира в Костроме

Елена Лобанова
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В четверг, 29 апреля, в Костроме установили новый светофор. Объект появился на проспекте Мира. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Светофор появился на пешеходном переходе в районе дома №130 по проспекту Мира. Он установлен рядом с ипподромом и парком «Берендеевка». 

Особенность этого объекта состоит в том, что для остановки транспорта и перехода дороги необходимо нажать кнопку вызова. При этом костромичей просят быть внимательными. Перед непосредственным переходом необходимо дождаться полного включения зеленого сигнала.

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