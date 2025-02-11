Новый нефтегазовый кластер объединит предприятия Рязанской области с соседними

В Тамбовской области планируют создать особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленного производства. По прогнозам, объем инвестиций превысит 20 миллиардов рублей. Инициативу одобрили на федеральном уровне. Об этом сообщает «Коммерсант».

В прошлом году в области появился первый промышленный кластер — сельскохозяйственного назначения. В планах на будущее — создать 12 подобных объединений, в том числе межрегионального нефтегазового кластера. Он объединит предприятия из Тамбовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Челябинской областей и Пермского края.

В 2024 году объем промышленного производства в Тамбовской области достиг 414 миллиардов рублей. Это на 21% больше, чем в предыдущем году. При этом о создании промышленных кластеров в Тамбовской области начали думать в 2022-м. Именно в этом году появились сложности в реализации формата индустриальных парков.