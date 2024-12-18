Новый год ждет каждый четвертый рязанец

Каждый четвертый рязанец (23%) ждет и обожает Новый год. Об этом свидетельствует опрос сервиса Superjob. В исследовании приняли участие 1600 рязанцев.

34% опрошенных нравится праздник, но они не считают его главным в году. Для 35% жителей новый год — обычный день. При этом 6 человек из 100 не любят Новый год, а 1 из 100 рязанцев просто ненавидит праздник.

Отмечается, что женщины больше любят Новый год, чем мужчины, в 1,5 раза (68% и 47%). По сравнению с прошлым годом, больше жителей стало хуже относиться к празднику.