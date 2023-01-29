Новый ФАП открылся в Рязанской области

В селе Новое Еголдаево Ряжского района 25 января открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Здание возвели по федеральному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

В здании есть процедурный кабинет, кабинет фельдшера, помещение для приёма женщина, место для пациентов в ожидании приёма, санузел и комната для персонала, – пишет издательство «Пресса». ФАП обеспечен системой водоснабжения и канализации и электрическим отоплением. В кабинетах имеются всё необходимое медоборудование и мебель.

Новый модульный ФАП повысил доступность и качество оказания первичной помощи сельским жителям, а также улучшил условия труда медработников. В нём работают фельдшеры с 30-летним стажем Светлана Дедова и Галина Дедова.

По словам заведующей ФАП Светланы Дедовой, новое здание станет вторым дыханием для населённого пункта.

Светлана Дедова: «Новое отдельное здание находится в центре села рядом с проезжей частью, до нас стало удобнее добираться жителям. А значит, мы сможем помочь большему количеству людей»

Светлана Дедова пояснила, что квалифицированную первичную помощь оказывали и раньше и по большей части обходились без вызова скорой помощи. Отныне это будет происходить не только оперативно, но и в комфортных, современных условиях.