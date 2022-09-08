Четверг, 8 сентября, 2022
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Новые троллейбусы «Адмирал» выйдут в Рязани на пять маршрутов

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Новые троллейбусы «Адмирал» прибыли в Рязань и переданы в собственность города. В четверг, 8 сентября, машины осмотрел врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

По его словам, троллейбусы в ближайшее время начнут работу на маршрутах 1, 3, 9, 10, 16. Также Малков сообщил, что во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным поднял вопрос нехватки общественного транспорта в Рязани. Премьер обещал помочь купить ещё 10 машин.

Новые троллейбусы «Адмирал» выйдут в Рязани на пять маршрутов
Новые троллейбусы «Адмирал» выйдут в Рязани на пять маршрутов
Новые троллейбусы «Адмирал» выйдут в Рязани на пять маршрутов
Новые троллейбусы «Адмирал» выйдут в Рязани на пять маршрутов
Новые троллейбусы «Адмирал» выйдут в Рязани на пять маршрутов
Новые троллейбусы «Адмирал» выйдут в Рязани на пять маршрутов
Новые троллейбусы «Адмирал» выйдут в Рязани на пять маршрутов
Новые троллейбусы «Адмирал» выйдут в Рязани на пять маршрутов
Новые троллейбусы «Адмирал» выйдут в Рязани на пять маршрутов
Новые троллейбусы «Адмирал» выйдут в Рязани на пять маршрутов
Новые троллейбусы «Адмирал» выйдут в Рязани на пять маршрутов
Новые троллейбусы «Адмирал» выйдут в Рязани на пять маршрутов

В ближайшее время РИА «7 новостей» опубликует видео, снятое во время осмотра троллейбусов.

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