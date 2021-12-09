Новые ястребы приступили к службе в орнитологическом подразделении аэропорта Домодедово

В орнитологической службе Московского аэропорта Домодедово пополнение – три новых ястреба-тетеревятника. Венна, Варм и Зераэль уже приступили к выполнению служебных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Первые четыре месяца птицы проходят обучение и только потом заступают на службу. На сегодняшний день безопасность полетов в Домодедово обеспечивают пять особей.

Аэропорт первым в России стал использовать ловчих птиц для обеспечения орнитологической безопасности полетов. Согласно оценкам специалистов, это наиболее эффективный и естественный метод локализации скоплений пернатых в зоне взлета-посадки воздушных судов.

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Птицы работают в паре с орнитологом. Они проходят подготовку по специальной методике, в основу которой положены принципы дрессуры, используемые в соколиной охоте. В процессе так называемого «вынашивания» специалисты приучают птицу к себе, окружению, специфическим условиям работы на аэродроме.

Орнитологическая служба в воздушной гавани появилась в 80-х годах. В задачи подразделения входит обеспечение безопасности полетов в части орнитологии и контроль за популяциями птиц на территории аэродрома и в радиусе 15 километров от него.