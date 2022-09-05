Понедельник, 5 сентября, 2022
Татьяна Проводина

«Новую газету» лишили лицензии

Фото СУ СКР по Рязанской области

«Новая газета» лишилась лицензии на работу по требованию Роскомнадзора. Такое решение принял суд в столице. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В Басманный районный суд Москвы Роскомнадзор обратился в июле и попросил отозвать лицензию у «Новой газеты». Причиной послужило нарушение закона о СМИ. Надзорное ведомство также добивается аннулирования регистрации сайта издания как электронного СМИ.

Ещё один суд по делу «Новой газеты» пройдёт завтра в 9:30. На нём рассмотрят вопрос о признании регистрации СМИ недействительной.

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