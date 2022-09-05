«Новую газету» лишили лицензии

«Новая газета» лишилась лицензии на работу по требованию Роскомнадзора. Такое решение принял суд в столице. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В Басманный районный суд Москвы Роскомнадзор обратился в июле и попросил отозвать лицензию у «Новой газеты». Причиной послужило нарушение закона о СМИ. Надзорное ведомство также добивается аннулирования регистрации сайта издания как электронного СМИ.

Ещё один суд по делу «Новой газеты» пройдёт завтра в 9:30. На нём рассмотрят вопрос о признании регистрации СМИ недействительной.