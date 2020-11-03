Житель Касимова пропал из квартиры при невыясненных обстоятельствах

Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения Ларина Виктора Николаевича, 01.01.1956 года рождения, проживавшего в городе Касимове, мкр. Приокский.

В ходе проверки установлено, что утром 5 октября 2020 года Ларин находился по месту своего жительства, когда его супруга ушла из дома. Вернувшись в квартиру днем этого же дня, женщина обнаружила, что ее супруга нет, его личные вещи находились на месте. До настоящего времени местонахождение Ларина не установлено.

Приметы: на вид 65 лет, рост 175 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые, вьющиеся, глаза зеленые, носит усы. На кисти левой руки имеется шрам от бензопилы в виде «Елочки».

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Может находиться в следующей одежде: кепка камуфляжная с козырьком, камуфляжные штаны, спортивная кофта на замке синего цвета с рукавами серого цвета, кроссовки зеленого цвета с белой подошвой, майка камуфляжная, синяя футболка сверху, трусы черного цвета, носки черного цвета. Носит золотое обручальное кольцо.

Лицам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении Ларина Виктора Николаевича, просьба обращаться по телефонам: 8 (49142) 2-67-39 и 8 (49131) 2-24-64 (Касимовский МСО СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).