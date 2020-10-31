Жилой дом в центре Рязани остался без отопления из-за отказа управляющей компании его обслуживать

Жилой домна улице Сенной в центре Рязани остался без отопления из-за отказа управляющей компании обслуживать его. Общедомовой газовый котёл отключили и опломбировали, так как управляющая компания посчитала обслуживание дома 1816 года постройки, в котором постоянно проживают 14 человек, нерентабельным. В итоге до 30 октября в доме не было отопления.

Жителям дома посоветовали самим найти организацию, которая будет их обслуживать, а также пройти обучение и самостоятельно следить за работой общедомового котла. Но пожилые жители дома на Сенной не могли взять на себя такую ответственность. Они обратились в региональный штаб ОНФ.

Активисты же в свою очередь обратились к главе администрации Рязани Елене Сорокиной. В результате новая управляющая компания была найдена. А в квартирах дома №22 появилось тепло.

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– Мы рады, что сложная ситуация благополучно разрешилась. С формальной точки зрения власти были не обязаны решать этот вопрос, сославшись на то, что жители сами должны определиться с выбором способа управления домом и как собственники решать свои проблемы самостоятельно. Но понимая, что они просто не смогут это сделать, администрация включилась в процесс и в кратчайшие сроки нашла для дома новую управляющую компанию. В результате к людям пришло тепло, – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Рязанской области Евгений Зызин.