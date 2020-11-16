Юный рязанец попал в больницу после ДТП в Воронежской области

В результате ДТП в Воронежской области пострадал 13-летний рязанец. Парня, получившего телесные повреждения, доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в воскресенье, 15 ноября, в 16.10 на 528-м километре трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе. 45-летняя жительница Рязани, мать подростка, не справилась с управлением автомобилем «Рено Сандеро» и допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

По факту ДТП проводится проверка.