Всего 29% жителей Рязани не согласны уступать в спорах – опрос

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1 000 респондентов и выяснили, часто ли жители Рязани идут на уступки. Об этом говорится в пресс-релизе, распространённом компанией.

54% опрошенных готовы уступить, если этого требует ситуация. Таким людям важнее своё здоровье, своё психическое состояние, чем мнимая победа в споре. Они живут по принципу «дай дорогу дураку» и стараются избегать конфликтов в общественных местах, готовы уступить и отойти в сторону, чтобы сохранить хорошее настроение.

В семейных отношениях, если это не принципиальный или серьезный вопрос, такие люди также пойдут на уступки.

«Я вообще никогда не ругаюсь, не спорю в автобусе там, в магазине… Я у себя одна. А с мужем мы решаем конфликты спокойно, оба друг другу уступаем», – улыбается Мария.

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29% респондентов никогда (или ну очень редко) идут на уступки. Про человека из этой группы скажут так: упёрся, как баран. Они всегда будут отстаивать свою позицию. В любых спорах и в любых ситуациях они непременно добиваются победы.

С одной стороны, именно такие люди подают жалобы, высказываются на собраниях, улучшая тем самым жизнь коллектива. Но с другой – они рискуют превратить свою жизнь в постоянных конфликты. Кроме того, это грозит выгоранием, усугублением физического и психического здоровья, постоянным плохим настроением.

«Если я прав, я не отступлю», – коротко комментирует ответ Олег.

Оставшиеся участники опроса не дали однозначного ответа, поскольку их готовность уступить часто зависит исключительно от настроения.