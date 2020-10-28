Внесены изменения в Правила землепользования и застройки Рязани

Во вторник, 27 октября, Рязанская городская Дума внесла изменения в Правила землепользования и застройки.

Речь идёт об изменении границ территориальных зон двух участков – в районе дома №26 на Московском шоссе и в районе дома №26В на улице Зубковой.

В первом случае необходимость поправок связана с тем, что каждый земельный участок должен принадлежать только к одной территориальной зоне. Ранее по данному вопросу состоялись публичные слушания.

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Что касается улицы Зубковой, то здесь меняются границы территориальных зон, чтобы разместить объект капитального строительства для дошкольного образования – пристройку к детскому саду №7. Публичные слушания также были проведены.

Соответствующие изменения в Генплан по данным участкам уже внесены.