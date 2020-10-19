Вильфанд пообещал россиянам «необычную» пятницу

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил РИА Новости, что пятница этой недели будет необычной в плане погоды. По его словам, 23 октября в европейской части России температура будет на 3 градуса выше нормы.

Синоптик рассказал, что именно в этот день в конце недели к центру Европейской части России приблизится ложбина низкого давления. Из-за этого в регион переместятся тёплые южные потоки.

Вильфанд отметил, что ложбина принесёт не только тепло – также увеличатся и осадки. Сильные дожди можно ожидать уже во второй половине четверга. А в пятницу воздух прогреется до +13 градусов.

– При этом сохранятся облачность и дожди, а затем вновь похолодает, – приводит РИА Новости слова синоптика.

Отметим, что такие погодные явления ожидаются в ЦФО, а также на востоке Северо-Западного округа.