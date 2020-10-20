В среду в двух рязанских районах массово отключат свет

В среду, 21 октября, в двух рязанских районах массово отключат свет, сообщает пресс-служба администрации города.

Все из-за того, что ООО «Ландшафт-Строй» будет обрезать деревья в Московском районе и Канищеве. Так, с 9:00 до 16:30 света не будет по следующим адресам:

Улица Ленпоселок (Канищево), дома № 1 — 31, 35, 38 — 73;

Улица Дорожная (Канищево), дома № 1 — 18, 22, 24а, 21 — 41 (нечетная сторона);

Улица Советская (Канищево), дома № 1 — 77;

Улица Новая (Московский район), дома № 1 — 5;

Улица Колхозная (Канищево), дома № 1 — 53а;

Улица Интернациональная, дом № 5;

Улица Хрюкина, дома № 1 — 70;

Улица Вишневый переулок, дома № 1 — 15;

Улица 1 Мая, дома № 1 — 77;

Улица Сенной переулок, дома № 1 — 18, 10, 12;

Улица Луговая, дома № 1 — 48;

Улица Свободы (Московский район), дома № 1 — 140;

Улица Семчин Лоск, дома № 5, 9;

Улица Преображенская;

ТСН «Красная горка».