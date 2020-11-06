В Шацком районе директор предприятия ЖКХ подозревается в превышении полномочий

Директор муниципального предприятия ЖКХ Шацкого района подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает следственный комитет по Рязанской области.

Следствие выяснило, что летом 2020 года руководитель жилищно-коммунального предприятия принял решение о выводе из эксплуатации действующей линии холодного водоснабжения в селе Большое Агишево. При этом он не согласовал свои действия с органами местного самоуправления и не поручил составить проектно-сметную документацию. После этого директор решил построить новую линию и взимать с жителей плату за ее подключение.

— В настоящее время мы устанавливаем все обстоятельства случившегося. В частности, планируется исследовать соответствие проекта всем техническим нормам и правилам, — рассказали в пресс-службе регионального СК.

Расследование уголовного дела продолжается.