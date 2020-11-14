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В рязанском сквере появились скульптуры крокодила Гены и Чебурашки

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В Рязани продолжается благоустройство скверов и городских территорий. Сквер Скобелева в Дашково-Песочне украсили фигуры Чебурашки и крокодила Гены. Скульптуры героев мультфильма приобрела Дирекция благоустройства города.

Фигуры Чебурашки и крокодила Гены выполнены из стеклопластика. Они установлены около детской площадки, но пока закрыты защитным чехлом. Открыть их планируется в понедельник, когда затвердеет бетон.

Дирекция благоустройства просит рязанцев беречь скульптуры и не пытаться открыть их раньше времени.

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