В рязанском сквере появились скульптуры крокодила Гены и Чебурашки

В Рязани продолжается благоустройство скверов и городских территорий. Сквер Скобелева в Дашково-Песочне украсили фигуры Чебурашки и крокодила Гены. Скульптуры героев мультфильма приобрела Дирекция благоустройства города.

Фигуры Чебурашки и крокодила Гены выполнены из стеклопластика. Они установлены около детской площадки, но пока закрыты защитным чехлом. Открыть их планируется в понедельник, когда затвердеет бетон.

Дирекция благоустройства просит рязанцев беречь скульптуры и не пытаться открыть их раньше времени.