В Рязанской области заболели коронавирусом более 10,5 тыс человек

В Рязанской области на 13.00 29 октября с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 10 тыс 519 человек. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Возраст большинства заразившихся – от 46 до 64 лет. Таких 4 тыс 388 человек.

На втором месте по числу случаев идёт возрастная группа от 18 до 45 лет. Заболели 3 тыс 107 рязанцев. В возрасте от 65 до 80 лет заболели 1840 человек, 408 пациентов рязанских врачей старше 80 лет.

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Среди заболевших на данный момент 776 детей. Их возраст – от 0 до 18 лет.