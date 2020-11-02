В понедельник, 2 ноября, в Рязанской области выявлено ещё 98 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

По данным опергруппы, темп прироста за сутки составил 0,9%.

Всего же с начала пандемии COVID-19 официально подтверждён у 10 тыс 923 жителей Рязани и области. Показатель заболеваемости составляет 971,7 на 100 тыс. населения. В целом в России – 1127,08 на 100 тыс. населения.

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В сообщении оперативной группы правительства Рязанской области отмечается, что все необходимые для борьбы с коронавирусом мероприятия выполняются в полном объёме.