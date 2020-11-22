В Рязанской области открыли «горячую линию» по вопросам тестирования на коронавирус

В Рязанской области запустили «горячую линию», специалисты которой ответят на вопросы жителей региона, связанных с тестированием на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

«Горячая линия» начала работать 21 ноября. Рязанцы смогут получить консультацию по вопросам, связанным с тестированием на коронавирус, сроками проведения тестирования и предоставления результатов.

Обратиться к специалистам можно по следующим телефонам:

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области — 8-800-100-22-62 ( ежедневно с 10-00 ч. до 17-00 ч.); 92-98-08 с 10-00 ч. до 17-00 ч. в рабочие дни (понедельник — четверг); с 10-00 до 16-45 ч. (пятница); выходные и праздничные дни т. 92 98 07 с 09-00 до 15-00ч.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» по телефону: 25-32-06 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Можно также обратиться за консультацией в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Рязанской области и филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» на административных территориях.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Касимовском районе (для жителей Касимовского, Клепиковского и Пителинского районов) — 8 (49131) 2-07-09;

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Ряжском районе (для жителей Ряжского, Ухоловского, Александро-Невского и Сараевского районов) — 8 (49132) 2-25-17;

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Сасовском районе (для жителей Сасовского, Шацкого, Чучковского, Ермишинского, Кадомского районов) — 8 (49133) 2-24-37;

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Скопинском районе (для жителей Скопинского, Кораблинского и Шацкого районов) — 8 (49156) 2-03-91;

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Старожиловском районе (для жителей Старожиловского, Михайловского, Пронского и Захаровского районов) — 8 (49151) 2-14-89;

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Шиловском районе (для жителей Шиловского, Сапожковского, Спасского и Путятинского районов) — 8 (49136) 2-19-98.