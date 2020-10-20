В Рязанской области одобрили некоторые изменения в региональные правовые акты

Во вторник, 20 октября, на заседании регионального правительства были одобрены некоторые изменения в региональные правовые акты, сообщает пресс-служба ведомства.

На заседании решили привести нормативно-правовые акты Рязанской области в соответствие с поправками в федеральном законодательстве. Так, начальник главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Николай Семенов предложил внести изменения в закон «Об отдельных вопросах государственного регулирования цен на территории Рязанской области».

— Они позволят продлить организациям, работающим в сфере регулярных пассажирских перевозок на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, срок подачи заявления и обоснованных предложений для установления цен на 2021 год до 10 декабря 2020 года. Такое решение принято в целях поддержки профильных предприятий в период пандемии, — говорится в сообщении.

Также были одобрены изменения в законопроект, касающийся полномочий органов местного самоуправления и оптимизации порядка предоставления ими отчетности в главное управление контроля и противодействия коррупции Рязанской области.

Так, предложено с 2021 года вместо ежемесячной установить ежеквартальную периодичность отчетности о расходовании субвенций на осуществление переданных им полномочий. Законопроектом предусмотрено сокращение с 20% до 15% материальных затрат, необходимых для осуществления муниципалитетами соответствующих полномочий.