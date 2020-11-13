В Рязанской области будет работать «горячая линия» по вопросам защиты прав детей

В Рязанской области будет работать «горячая линия» по вопросам защиты прав и законных интересов детей. Об этом сообщили в региональном Минтерполе.

«Горячая линия» по вопросам защиты прав и законных интересов детей запланирована на 20 ноября. Она организована отделом по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области аппарата правительства Рязанской области.

области совместно с Прокуратурой Рязанской области. Задать вопросы можно будет с 10 до 12 по телефону: 8 (4912) 27-44-58.