В Рязань вновь будут отключать электричество

В Рязани отключат электроэнергию на нескольких улицах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Электроэнергии не будет 13 ноября в домах жителей посёлка Дягилево. Причина отключений – ремонт на воздушной линии.

Речь идёт о следующих адресах:

улица Хиринский проезд, дома 6 и 8;

улица Хиринская, дома с 26б по 48, дом №43;

улица Животноводческая, дома с 3 по 17, с 4 по 46а;

улица Коняева, дома со 187 по 203.

Как отметили в администрации Рязани, электричество отключат в 9.30. Его восстановят к 15.00.