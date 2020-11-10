Вторник, 10 ноября, 2020
1.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбществоОрганы властиПравительство

В Рязани прошёл второй деловой форум

Елена Лобанова

Во вторник, 10 ноября, на базе завода «Технониколь» прошёл второй деловой форум «Вектор производительности».

На мероприятие приехали представители различных предприятий из 31 региона страны. Для них было организовано несколько интерактивных площадок. Так, участникам форума рассказали о цифровых технологиях производительности, особенностях проектной работы, работе региональных центров компетенций субъектов РФ, реализации различных нацпроектов. 

Затем для всех желающих было организовано пленарное заседание. Спикерами на нем выступили губернатор Рязанской области Николай Любимов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, зампредседателя совета федерации Николай Журавлёв, генеральный директор АНО «ФЦК» Николай Соломон, президент корпорации технониколь Сергей Колесников и директор центра повышения производительности труда Екатерина Гришина. На заседании рассказали о результатах нацпроектов и внедрения бережливого производства в различных регионах. 

— Мне понравились предприятия, на которых я сегодня побывал. Рязанская область — одна из лидеров по производительности труда. У вас находится более 60 предприятий, поэтому было, из чего выбрать. Но я наблюдал распространенную ситуацию, когда предприятиям был дан старт, а сейчас они уже почувствовали вкус и идут дальше сами. Поэтому они демонстрируют совсем другие виды производительности, менеджмента и качества, — заметил Решетников. 

Николай Любимов отметил, что данный фум важен, потому что в Рязань приезжают много представителей различных регионов. 

— В первой половине дня участники общались между собой, обменивались опытом. Теперь мы напитаны информацией от других регионов о том хорошем, что они уже у себя внедрили или планируют внедрить, — сказал глава региона. 

Губернатор Рязанской области подчеркнул, что наш регион должен быть тем местом, где будет приятно жить и куда будет не менее приятно приезжать на отдых.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани прошёл второй деловой форум

Новости Рязани
Во вторник, 10 ноября, на базе завода «Технониколь» прошёл второй деловой форум «Вектор производительности». На мероприятие приехали представители различных...
Узнать больше

Дмитрий Донсков покинул пост начальника управления образования Рязани

Власть
Исполняет обязанности руководителя городского образования сейчас Екатерина Пронина. Напомним, начальником управления Донсков стал в ноябре 2019 года.
Узнать больше

СК вручил благодарность рязанскому участковому за спасение человека

Новости Рязани
В профессиональный праздник рязанский участковый получил благодарственное письмо руководителя следственного управления. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.  Рязанским межрайонным следственным...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области вновь ожидаются заморозки

Новости Рязани
В Рязанской области синоптики вновь спрогнозировали заморозки. Прогноз погоды за 11 ноября появился на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

Рязанский ресторатор попросил поддержать его заведение в трудные времена

Новости Рязани
Пандемия вышла на «нерегулируемый перекрёсток»: нас не закрывают, но работать без Гостей мы не можем. И понимаем, остаться дома сегодня, наверное действительно, спокойнее. Но аренду нам никто не отменял. Помощи не оказал.
Узнать больше

По лотерейному билету с почты житель Рязани выиграл загородный дом

Новости Рязани
Житель Рязанской области приобрел лотерейный билет в отделении Почты России и выиграл загородный дом.  Удача улыбнулась клиенту в 415 тираже «Жилищной лотереи».
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Милость Господа привлекается к нам добрыми делами

Акценты
7 ноября корреспондент РИА "7 новостей" в прямом эфире пообщалась с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумном Лукой (Степановым). Удалось поговорить о...
Узнать больше

Что делать на даче в ноябре

Акценты
Листья облетели, на улице сыро и серо. Из дома лишний раз выходить не хочется, какая уж там дача! Но опытные садоводы и...
Узнать больше

Как выбрать классические перчатки: секреты, тонкости, советы специалиста

Акценты
В холодную ветреную пору классические перчатки – незаменимая часть как мужского, так и женского гардероба. А если выбирать их с чувством и толком, то этот предмет одежды станет не только стильным аксессуаром, но и прослужит хозяину несколько сезонов.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+