В Рязани прошёл второй деловой форум

Во вторник, 10 ноября, на базе завода «Технониколь» прошёл второй деловой форум «Вектор производительности».

На мероприятие приехали представители различных предприятий из 31 региона страны. Для них было организовано несколько интерактивных площадок. Так, участникам форума рассказали о цифровых технологиях производительности, особенностях проектной работы, работе региональных центров компетенций субъектов РФ, реализации различных нацпроектов.

Затем для всех желающих было организовано пленарное заседание. Спикерами на нем выступили губернатор Рязанской области Николай Любимов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, зампредседателя совета федерации Николай Журавлёв, генеральный директор АНО «ФЦК» Николай Соломон, президент корпорации технониколь Сергей Колесников и директор центра повышения производительности труда Екатерина Гришина. На заседании рассказали о результатах нацпроектов и внедрения бережливого производства в различных регионах.

— Мне понравились предприятия, на которых я сегодня побывал. Рязанская область — одна из лидеров по производительности труда. У вас находится более 60 предприятий, поэтому было, из чего выбрать. Но я наблюдал распространенную ситуацию, когда предприятиям был дан старт, а сейчас они уже почувствовали вкус и идут дальше сами. Поэтому они демонстрируют совсем другие виды производительности, менеджмента и качества, — заметил Решетников.

Николай Любимов отметил, что данный фум важен, потому что в Рязань приезжают много представителей различных регионов.

— В первой половине дня участники общались между собой, обменивались опытом. Теперь мы напитаны информацией от других регионов о том хорошем, что они уже у себя внедрили или планируют внедрить, — сказал глава региона.

Губернатор Рязанской области подчеркнул, что наш регион должен быть тем местом, где будет приятно жить и куда будет не менее приятно приезжать на отдых.