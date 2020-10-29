В Рязани открылась выставка живописи Анатолия Ларюнина

29 октября в Рязанском художественном музее открылась выставка «Полюбил я туманы и росы» художника Анатолия Ларюнина, приуроченная к его 80-летию. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Основная тема представленных работ связана с лирическим пейзажем. Выставка включает картины, написанные на берегах Байкала, в путешествиях по Крыму и Черногории, а также узнаваемые всеми Есенинские места.

На открытии выставки присутствовала заместитель главы администрации города Рязани Надежда Штевнина. Она поздравила художника с открытием выставки, пожелала ему дальнейших творческих успехов и вдохновения для создания новых картин, а также вручила грамоту от администрации Рязани.

реклама

Анатолий Ларюнин родился в городе Сасово Рязанской области, учился в Рязанском художественном училище. Двадцать лет после его окончания художник прожил в Кургане. В 1987 году он вернулся в Рязанскую область.

Выставка работает с 29 октября по 29 ноября в художественном музее по адресу: Рязань, ул. Свободы, д. 57. Вход с 11.00 до 18.00. Выходной день – понедельник. Санитарный день – первая пятница месяца.