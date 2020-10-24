В Рязани наказали директора школы, где ученики получили повреждения глаз

В Рязани вынесли взыскание директору школы №62, в которой ученики получили повреждения глаз во время дезинфекции от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

После появления информации об инциденте, прокуратура Октябрьского района Рязани провела проверку. Выяснилось, что 9 сентября в кабинете №31 школы, где занимался 9А класс, проводилось обеззараживание воздуха облучателем бактерицидным передвижным ОБПе-300 «Азов» (4-х ламповым). По правилам же он должен работать только тогда, когда в помещении нет людей.

В результате 10 из 30 учеников класса получили повреждения глаз. К счастью, они были лёгкой степени тяжести.

Прокуратура Октябрьского района Рязани направила представление в администрацию города. В мэрии его рассмотрели. Нарушения устранены, на директора школы наложено дисциплинарное взыскание.