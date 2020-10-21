В Рязани на выставке животных «Зоо Фестиваль» в МКЦ обнаружили нарушения

Сотрудники Россельхознадзора по Рязанской области выявили нарушения в передвижной выставке животных «Зоо Фестиваль», сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящее время выставка находится в рязанском МКЦ. Туда-то и направились сотрудники надзорного органа для проверки содержания животных.
Специалисты выявили несколько нарушений. Так, 15 кроликов не были идентифицированы: у них отсутствуют ушные бирки, чипирование или какие-либо другие методы идентификации. Кроме того, сотрудникам Россельхознадзора не предоставили документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов для животных. Справки об обработке от эктопаразитов и дегельминтизации животных также отсутствовали.