В Рязани из-за аварии на водопроводе перекроют улицу Чкалова

В пятницу, 30 октября, на водопроводе в районе дома №9 по улице Чкалова произошла авария, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сотрудники водоканала прибыли на место для устранения последствий. Из-за этого будет закрыто движение для транспорта по улице Чкалова. Так, до окончания ремонтных работ машины не смогут проехать на участке от пересечения с улицы Весенней и до пересечения с улицей Вокзальной и профессора Никулина.

Специалисты будут проводить работы, связанные с разрытием проезжей части на указанном участке. Место аварии огорожено.

реклама

Ранее очевидцы сообщали, что на улице Чкалова из-за этого образовалась большая пробка.