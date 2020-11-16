В Рязани массово отключат воду

Рязанская мэрия предупредила жителей города об очередном отключении холодной воды.

Массово холодное водоснабжение приостановят во вторник, 17 ноября. Аварийно-восстановительные работы начнутся в 9.00 и завершатся к 17.00. На это время без воды останутся жители следующих адресов:

Первомайский проспект, дома №23/7, 21/24, 19 (детский сад №20);

улица Павлова, дома № 1, 3, 5, 12, 22, 22а;

улица Кудрявцева, дома № 49, 66 корп. 1, 66;

улица Касимовское шоссе, дома № 40 корп. 1, 40 корп. 2, 40а (детский сад №150), 38б (школа №59);

улица Крупской, дома № 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14, 14 корп. 1, 14 корп.2, 16;

Кроме того, в администрации Рязани предупредили о снижении подачи холодной воды в домах с 5 по 21 и с 4 по 16 по улице Пожалостина.