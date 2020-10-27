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В правила поведения рязанцев во время пандемии внесены изменения

7info

Губернатор Рязанской области внёс изменения в правила поведения во время режима повышенной готовности из-за коронавируса. Постановление официально опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости» во вторник, 27 октября. 

Правила дополняются пунктом следующего содержания: «- соблюдать режим самоизоляции гражданами в возрасте старше 65 лет;». 

В документе сообщается, что постановление вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Оно будет распространяться на правоотношения, возникшие с 13 октября 2020 года.

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