В правила поведения рязанцев во время пандемии внесены изменения

Губернатор Рязанской области внёс изменения в правила поведения во время режима повышенной готовности из-за коронавируса. Постановление официально опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости» во вторник, 27 октября.

Правила дополняются пунктом следующего содержания: «- соблюдать режим самоизоляции гражданами в возрасте старше 65 лет;».

В документе сообщается, что постановление вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Оно будет распространяться на правоотношения, возникшие с 13 октября 2020 года.

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Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил о введении в России масочного режима.