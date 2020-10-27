В России ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

С 28 октября вступает в силу Постановление Роспотребнадзора, ужесточающее меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

С завтрашнего дня россияне будут обязаны носить маски в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Кроме того, запрещается работа заведений общепита и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23.00 до 06.00.

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Кроме того, должна быть усилена дезинфекция транспорта, общественных место, кафе, ресторанов.

Ещё одно предписание касается проведения анализов на коронавирус. Власти должны обеспечить не менее 150 исследований на 100 тыс населения среднесуточно за 7 дней.