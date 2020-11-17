В Минздраве прокомментировали ситуацию со сбором денег фельдшеру из Касимова

Минздрав Рязанской области прокомментировал ситуацию со сбором денег фельдшеру из Касимова. Комментарий опубликовал сайт «АиФ Рязань».

Напомним, ранее информация о сборе средств на лекарства для фельдшера Елены Сидоровой появилась в социальной сети. Медработница помогала больным с коронавирусом и сама заразилась. Она находится в больнице имени Семашко в Рязани. Сообщалось, что женщина в тяжёлом состоянии, ей необходимо дорогостоящее лечение, одна ампула препарата стоит 170 тысяч рублей. Позднее появилось сообщение о том, что сбор средств закрыт.

В Минздраве Рязанской области сообщили, что медицинскую помощь Сидорова получает, также она обеспечена лекарствами. Дорогой препарат для лечения пациентки решили приобрести родственники.

– Родственники изъявили желание приобрести дорогостоящий препарат по конкретному торговому наименованию. Лекарство приобретено без объявления дополнительного сбора средств, – приводит ответ ведомства «АиФ Рязань».

Также в Минздраве сообщили, что лечение дало плоды – у пациентки наметилась положительная динамика. Купленное лекарство будет применено, если врачи решат, что это необходимо.