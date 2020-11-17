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Новости РязаниОбщество

Люди за полдня собрали деньги на лечение сотрудницы скорой помощи из Касимова

7info

Деньги на лечение сотрудницы скорой помощи из Касимова Елены Сидоровой собраны. Информация об этом появилась в группе Детинов | Новости Касимова.

– Дорогие друзья, менее чем за 12 часов нужная сумма собрана . Сбор средств прекращён . Всем большое спасибо! – говорится в сообщении. 

Чтобы собрать необходимую сумму, потребовалось менее 12 часов.

Напомним, ранее информация о сборе средств на лекарства для фельдшера Елены Сидоровой появилась в социальной сети. Медработница помогала больным с коронавирусом и сама заразилась. Она находится в больнице имени Семашко в Рязани. Женщина в тяжёлом состоянии, ей необходимо дорогостоящее лечение, одна ампула препарата стоит 170 тысяч рублей. 

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