Люди за полдня собрали деньги на лечение сотрудницы скорой помощи из Касимова

Деньги на лечение сотрудницы скорой помощи из Касимова Елены Сидоровой собраны. Информация об этом появилась в группе Детинов | Новости Касимова.
Чтобы собрать необходимую сумму, потребовалось менее 12 часов.
Напомним, ранее информация о сборе средств на лекарства для фельдшера Елены Сидоровой появилась в социальной сети. Медработница помогала больным с коронавирусом и сама заразилась. Она находится в больнице имени Семашко в Рязани. Женщина в тяжёлом состоянии, ей необходимо дорогостоящее лечение, одна ампула препарата стоит 170 тысяч рублей.