Люди за полдня собрали деньги на лечение сотрудницы скорой помощи из Касимова

Деньги на лечение сотрудницы скорой помощи из Касимова Елены Сидоровой собраны. Информация об этом появилась в группе Детинов | Новости Касимова.

– Дорогие друзья, менее чем за 12 часов нужная сумма собрана . Сбор средств прекращён . Всем большое спасибо! – говорится в сообщении.

Чтобы собрать необходимую сумму, потребовалось менее 12 часов.

Напомним, ранее информация о сборе средств на лекарства для фельдшера Елены Сидоровой появилась в социальной сети. Медработница помогала больным с коронавирусом и сама заразилась. Она находится в больнице имени Семашко в Рязани. Женщина в тяжёлом состоянии, ей необходимо дорогостоящее лечение, одна ампула препарата стоит 170 тысяч рублей.