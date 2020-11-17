В Рязанской области собирают деньги фельдшеру, заразившейся коронавирусом

– Уважаемые жители города Касимова и Касимовского района ! Обращается к Вам коллектив станции скорой медицинской помощи города Касимова с просьбой об оказании материальной помощи нашему сотруднику , фельдшеру Сидоровой Елене Васильевне, которая 35 лет работает на Касимовской станции скорой медицинской помощи, отдавая себя любимому делу, спасая жизни пациентов, – говорится в сообщении.

– Оказывая помощь пациентам с COVID-19, она заболела сама. На данный момент Елена Васильевна находится в реанимационном отделении 11 больницы г. Рязань в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19 ( поражение легких 75 % и 90%), осложненным сахарным диабетом 2 типа. Требуется дорогостоящее лечение, одна ампула препарата стоит 170 тысяч рублей.

Коллектив станции скорой медицинской помощи просит откликнуться на наше обращение, не оставаться равнодушными и помочь нам спасти нашего сотрудника.

Все вместе мы сможем, ведь она спасла много жизней (и надеемся спасёт ещё).

Номер карты Сбербанк 2202 2002 1664 79 72 Пилипчук Елена Алексеевна

Тел : 89610111810