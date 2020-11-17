Вторник, 17 ноября, 2020
-6.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В Рязанской области собирают деньги фельдшеру, заразившейся коронавирусом

7info

В социальной сети ВКонтакте собирают деньги для фельдшера из Касимова, заразившейся коронавирусом. Информация об этом появилась в группе Типичный Касимов.

– Уважаемые жители города Касимова и Касимовского района ! Обращается к Вам коллектив станции скорой медицинской помощи города Касимова с просьбой об оказании материальной помощи нашему сотруднику , фельдшеру Сидоровой Елене Васильевне, которая 35 лет работает на Касимовской станции скорой медицинской помощи, отдавая себя любимому делу, спасая жизни пациентов, – говорится в сообщении.

– Оказывая помощь пациентам с COVID-19, она заболела сама. На данный момент Елена Васильевна находится в реанимационном отделении 11 больницы г. Рязань в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19 ( поражение легких 75 % и 90%), осложненным сахарным диабетом 2 типа. Требуется дорогостоящее лечение, одна ампула препарата стоит 170 тысяч рублей. 

Коллектив станции скорой медицинской помощи просит откликнуться на наше обращение, не оставаться равнодушными и помочь нам спасти нашего сотрудника. 

Все вместе мы сможем, ведь она спасла много жизней (и надеемся спасёт ещё).

Номер карты Сбербанк 2202 2002 1664 79 72 Пилипчук Елена Алексеевна

Тел : 89610111810

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области госавтоинспекция проводит рейд «Пешеход»

Новости Рязани
Во вторник, 17 ноября, госавтоинспекция проводит рейд "Пешеход". Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.  Данное мероприятие направлено...
Узнать больше

Завершился ремонт дороги на улице Прижелезнодорожной

Администрация
В Рязани завершился капитальный ремонт дороги на улице Прижелезнодорожной. 16 ноября состоялась приёмка работ, пишет сайт администрации города. Приёмку...
Узнать больше

На Севастопольской аллее устранили дефекты асфальта

Администрация
В Рязани продолжаются работы по благоустройству Севастопольской аллее. Так, на объекте полностью завершили асфальтировать дорожки, сообщили в пресс-службе мэрии.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новости Рязани сегодня: 16 ноября

Новости Рязани
Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 16 ноября.  Владелец сгоревшего в...
Узнать больше

В декабре частично откроют движение по мосту на улице Ленина

Новости Рязани
Как отметил Николай Любимов, решение о начале работ именно в этом году было правильным. Дело в том, что весной и летом мост подмывается, а это могло бы привести к негативным последствиям.
Узнать больше

В ДТП на улице Есенина в Рязани погиб водитель внедорожника

Новости Рязани
Утром в понедельник, 16 ноября, на улице Есенина в Рязани произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. 
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Площадь Ленина. От хлеба до зрелищ

Акценты
Улицы, площади, памятники хранят если не загадки и тайны города, то уж точно – исторические события. И как бы часто мы к ним ни обращались, всё равно каждый раз найдём что-то новое, а что-то и пропустим, чтобы вернуться к этой теме вновь и вновь.
Узнать больше

«Невеста, у которой получилось». Рязанка написала книгу про современные свадьбы

Акценты
Куча мыслей одолевают девушек, которым сделали главное предложение в жизни. Предложение руки и сердца. С чего начать подготовку к...
Узнать больше

РГУ имени С.А. Есенина проведет День открытых дверей в онлайн-формате

Акценты
Накануне традиционного мероприятия мы встретились с ответственным секретарём приёмной комиссии вуза Дмитрием Сергеевичем Перехватовым и поговорили о нововведениях, которые ожидают абитуриентов в 2021 году, а также о новых направлениях подготовки, которые будут открыты в РГУ.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+