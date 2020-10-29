В консервах, производимых в Рязанской области, нашли антибиотики

В консервах Скопинского мясоперерабатывающего комбината обнаружили антибиотики. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Образцы продукции ООО «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат» в апреле 2020 года были взяты для исследования в магазине «Доброцен» ООО «ПВ-ЦЕНТР» в Белгороде.

– По результатам испытаний в продукции обнаружено относящееся к антибиотикам лекарственное средство для ветеринарного применения энрофлоксацин, – говорится в сообщении пресс-службы регионального Россельхознадзора.

После этого на предприятии, которое находится в селе Успенское, был введён режим усиленного лабораторного контроля мяса цыплёнка в собственном соку. Ещё в двух образцах продукции был выявлен антибиотик.

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В октябре 2020 года Россельхознадзор оштрафовал предприятие на 150 тыс рублей. Кроме того, мясокомбинату выдали предписание о прекращении действия декларации о соответствии.