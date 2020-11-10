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Новости РязаниОбщество

Сотрудники Сбербанка и предприятия «Авангард» высадили на территории рязанской школы декоративные кустарники

7info7

В селе Подвязье Рязанского района провели экологическую акцию. Там территорию местной школы украсили декоративные кустарники. Растения высадили сотрудники Рязанского отделения Сбербанка и работники предприятия «Авангард».

На протяжении нескольких лет ООО «Авангард» оказывает помощь Подвязьевской средней школе – первому в Рязанской области сельскому учебному заведению городского типа. В этом году предприятие передало 150 саженцев из собственного питомника для озеленения школы. Их работники «Авангарда» высадили вместе с педагогами и учениками. Также к посадке кустарников присоединились сотрудники Рязанского отделения Сбербанка, которые стараются принимать активное участие в различных экологических мероприятиях.

— Когда наша сельская школа была заложена, при ней был обустроен огород и сад. Школе уже 50 лет, и для сада пришло время обновления. Сейчас территория очищена, и весной мы будем вновь высаживать растения, — рассказывает руководитель школы Елена Юдина.

Полезный подарок школе сделали и сотрудники Сбербанка. Они передали коллективу учреждения средства индивидуальной защиты и санитайзеры. Ими учителя и ученики будут пользоваться после завершения школьных каникул.

Отметим, что для Рязанского отделения Сбербанка участие в социальных акциях – добрая традиция. Компания активно поддерживает различные соцпроекты, экологические инициативы и проводит для населения уроки финансовой грамотности. Пройти их могут как дети, так и взрослые.

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