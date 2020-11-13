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Новости РязаниПроисшествия

Сотрудник батутного центра Cosmica назвал причину пожара в «М5 Молл»

7info

Сотрудник батутного центра Cosmica Максим Казанцев сообщил «МК в Рязани», что причиной пожара стала петарда или сигнальная ракета. Её зажёг один из посетителей. 

Напомним, сообщение о возгорании в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани поступило в четверг, 12 ноября, в 17.15. По данным МЧС, из здания было эвакуировано 1238 человек. Никто не пострадал.  В 19.00 пожар был полностью ликвидирован. 

Всего к тушению привлекалось 19 единиц техники, 64 человека личного состава Государственной противопожарной службы. 

Также появилось видео, на котором запечатлены первые минуты пожара. Эпицентр находился в батутном центре Cosmica. На записи действительно можно увидеть яркую вспышку. 

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