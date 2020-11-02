Следователи передали в суд дело о мошенничестве в скопинском учреждении

В Скопинском районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего должностного лица одного из учреждений. Женщина обвиняется в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, с 2016 по июнь 2019 года обвиняемая сообщила сотрудникам, что посодействовала в увеличении им зарплаты. За этом она потребовала ежемесячно передавать ей деньги в знак благодарности. В общей сложности она получила от сотрудников более 600 тыс рублей.

Также с апреля 2018 по май 2019 года женщина получала зарплату за работу, которую не делала. В общей сложности – 49 тыс рублей.

– Преступные действия обвиняемый были выявлены и пресечены сотрудниками регионального УФСБ России, – говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

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Работа следователей по делу завершено. Оно направлено в суд с утверждённым обвинительным заключением.