Скорая помощь попала в ДТП в Рязани

В Рязани попала на видео авария с участие машины скорой помощи. Видео размещено в группе Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР

Авария произошла в пятницу, 23 октября, на улице Островского. На кадрах видео, что скорая с включёнными проблесковыми маячками едет по встречной полосе. В этот момент ей в бок въезжает «Лада», совершавшая поворот налево.

В комментариях пользователи ВК сообщают, что по этой дороге регулярно двигаются скорые помощи с сиренами и мигалками. Они везут пациентов в кардиодиспансер или БСМП.

Официальных данных о ДТП нет. Судя по всему, сериёзных повреждений машины не получили.

Видео: Александр Донской