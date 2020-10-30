Школьникам Скопинского района рассказали о бонуса волонтерства

В среду, 28 октября, в Секиринской школе руководитель Центра поддержки добровольчества Скопинского района Владимир Куканчиков рассказал ученикам о бонусах волонтерства, сообщает пресс-служба местной администрации.

Несмотря на то, что волонтерство не предполагает оплату, есть некоторые привилегии. Например, при поступлении в ВУЗ учитывается волонтерский опыт работ. Для этого необходимо предоставить распечатку с сайта, где в настоящее время регистрируют активистов, или же волонтерскую книжку.

На встрече также рассказали и о действующих отрядах Рязанской области и Скопинского района. А наиболее активные на встрече были отмечены подарками с волонтерской символикой.



