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Новости РязаниОбщество

Школьникам Скопинского района рассказали о бонуса волонтерства

Елена Лобанова

В среду, 28 октября, в Секиринской школе руководитель Центра поддержки добровольчества Скопинского района Владимир Куканчиков рассказал ученикам о бонусах волонтерства, сообщает пресс-служба местной администрации. 

Несмотря на то, что волонтерство не предполагает оплату, есть некоторые привилегии. Например, при поступлении в ВУЗ учитывается волонтерский опыт работ. Для этого необходимо предоставить распечатку с сайта, где в настоящее время регистрируют активистов, или же волонтерскую книжку. 

На встрече также рассказали и о действующих отрядах Рязанской области и Скопинского района. А наиболее активные на встрече были отмечены подарками с волонтерской символикой.

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