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Рязанская прокуратура выявила нарушения в аквапарке, где погиб ребёнок

7info

После гибели ребёнка прокуратура Рязанского района провела проверку в аквапарке «Окская жемчужина» в селе Поляны. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Напомним, ЧП в аквапарке случилось 25 сентября. В этот день там погиб школьник из Тульской области, приехавший на отдых вместе с одноклассниками. На следующий день Следственный комитет возбудил уголовное дело по п.«в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, предварительное расследование по которому поставлено на контроль в прокуратуре области.

К проведению проверки, кроме сотрудников прокуратуры, были привлечены представители Роспотребнадзора и МЧС. Выявлены различные нарушения. В частности, касающиеся пожарной безопасности. Так, в раздевалках была неисправна система оповещения о пожаре, в котельной пожарный руках не присоединён к гидранту. Кроме того, не было актов проверки работоспособности пожарных гидрантов. За это оштрафовали руководителя отдела эксплуатации зданий и сооружений ООО «Интер-Парк».

По линии Роспотребнадзора были выявлены нарушения санитарных правил. Поверхности оборудования для посетителей (шезлонгов, ковриков, стульев, столиков в зоне кафе) оказались недостаточно чистыми. Санитарное состояние медкабинета аквапарка также вызвало вопросы. За эти нарушения привлечены к ответсвенности в виде штрафа руководитель отдела эксплуатации зданий и сооружений ООО «Интер-Парк» и специалист.

Также выяснилось, что медкнижки имели только 5 работников аквапарка из 21. За это наказана штрафом  руководитель отдела управления персоналом ООО «Интер-парк».

Наконец, были выявлены «антиковидные» нарушения. В частности, столики для посетителей в зоне общественного питания были установлены не на положенные 1,5 метра друг от друга. Дезинфекция не производилась. В медкабинете не было кожного антисептика, а у фельдшера масок. За эти нарушения было заведено административное дело на специалиста по охране труда ООО «Интер-парк». Его рассмотрит Рязанский районный суд.

 – Помимо этого, целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района директору ООО «Интер Парк»30.09.2020 внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры по устранению выявленных нарушений, 4 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, – говорится в пресс-релизе прокуратуры Рязанской области. 

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