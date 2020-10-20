Рязанка прошла в финал международного конкурса красоты

Рязанка Александра Смоликова прошла в финал международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2020».

24-летняя девушка стала одной из 30-ти участниц, которые смогут побороться за главный приз — 2 000 000 рублей и корону победительницы. Вместе с ней в финал прошли и девушки из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска, Краснодара, Омска, Шахт, Волгограда, Майкопа (Республика Адыгея), Новосибирска, Челябинска, Тюмени, Калининграда, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Зеленодольска (Республика Татарстан).

Помимо россиянок за главный приз поборются и участницы из США, Испании, Франции, Великобритании, Грузии, Кипра, Турции, ОАЭ, Финляндии, Латвии, Беларуси, Казахстана.

— Теперь девушек ждет серьезная подготовка к финальному шоу – спортивные тренировки, репетиции творческих номеров, примерки коллекций, фотосессии. В конце всех участниц ждут сказочные призы от партнеров конкурса: путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы, и множество других ценных подарков, — рассказал PR-менеджер конкурса.

Напомним, Александра Смоликова работает экономистом в РНПК, а образование она получила в рязанском государственном радиотехническом университете.