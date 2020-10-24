Рязанец отсудил у медцентра 100 тысяч рублей

Рязанец сумел отсудить у медицинского центра ООО «М-Клиник» более 100 тыс рублей. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Рязанской области.
Потребитель обратился в Роспотребнадзор с жалобой на то, что ему отказываются возвращать деньги после расторжения договора на оказание медицинских услуг.
По закону человек может расторгнуть договор в любое время и должен получить оставшиеся деньги. Специалисты Роспотребнадзора подготовили заявление в суд. Их требование было удовлетворено.
Также сообщается, что на данный момент решение суда уже вступило в законную силу.