Рязанец отсудил у медцентра 100 тысяч рублей

Рязанец сумел отсудить у медицинского центра ООО «М-Клиник» более 100 тыс рублей. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

Потребитель обратился в Роспотребнадзор с жалобой на то, что ему отказываются возвращать деньги после расторжения договора на оказание медицинских услуг.

По закону человек может расторгнуть договор в любое время и должен получить оставшиеся деньги. Специалисты Роспотребнадзора подготовили заявление в суд. Их требование было удовлетворено.

– Решением суда исковые требования Управления Роспотребнадзора по Рязанской области удовлетворены, в пользу потребителя присуждено денежных средств на общую сумму 100803 рубля, – говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Также сообщается, что на данный момент решение суда уже вступило в законную силу.