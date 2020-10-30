Рязанцы аплодировали стоя артистам Архангельского театра на спектакле «Ревизор»

В четверг, 29 октября, артисты Архангельского театра драмы показали рязанцам актуальную и по сей день комедию «Ревизор».

На сцене был не просто спектакль, а целое шоу. Актеры не просто играли, а буквально проживали жизнь своего персонажа. А масштабные декорации, необычные костюмы, прически и грим погрузили рязанцев в атмосферу 19 века.

Прежде главный режиссер театра Андрей Тимошенко рассказал, что они сохранили авторский текст, но играли по-новому, по-современному. По словам Тимошенко, невозможно играть, как в 1837 году, зритель просто не поймет происходящее.

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Современные танцы, высказывания и поведение персонажей заставляли хохотать целый зал. Архангельские артисты буквально погрузили людей в атмосферу своего спектакля. Этому способствовал и некий интерактив со зрителями: персонажи находились не только на сцене, но и в зале.

История, рассказанная в далеком прошлом известным русским писателем Н.В. Гоголем, актуальна и по сей день. Те же самые пороки, те же самые люди, те же самые проблемы.

В середине спектакля начинаешь понимать, что имел в виду главный режиссер: на сцене Хлестаков не просто говорил словами Гоголя, но и танцевал в это время тектоник. Все это казалось невероятно несуразным и странным, но при этом веселым и захватывающим. Зрители не просто смотрели старую комедию, они наблюдали за современной жизнью.

К тому же некую изюминку спектаклю придавал и оркестр, который, кстати, состоял из тех же актеров.

В конце спектакля весь зал поднялся со своим мест и, не переставая, аплодировал актерам несколько минут. Больше всего рязанцам, конечно, полюбились Городничий и Хлестаков, которым несколько раз кричали «Браво!».

А уже поздно вечером можно было встретить в социальных сетях различные восторженные отзывы о спектакле и о театре в целом.

Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова пробудет в Рязани вплоть до воскресенья. Впереди рязанцев ждет еще много всего интересного.