Рязанцам рассказывают о необходимости соблюдать антиковидные правила

В Рязанской области проводится разъяснительная работа о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

О необходимости соблюдать антиковидные правила жителям Рязани и области рассказывают в местах массового скопления людей сотрудники полиции. Они напоминают о действии масочного режима, а также о запрете на посещение торговых центров детьми и подростками без взрослых. Он действует в Рязанской области до 15 ноября.

В минувшие выходные в Рязани полицейские посетили крупные торгово-развлекательные центры: «Премьер», «Виктория Плаза», «Малина», «М5 Молл», «Круиз», «Ёж», «Глобус» и «Полетаевский».

Во время рейдов правоохранители побеседовали со 144 подростками.

Профилактические мероприятия продолжаются.