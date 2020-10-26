18 рязанских учреждений перешли в режим полной самоизоляции из-за коронавируса

26 октября на встрече с министром труда и социальной защиты региона Валерием Емецем губернатор Рязанской области Николай Любимов обсудил вопросы обеспечения безопасности в период пандемии в домах-интернатах для пожилых и инвалидов, а также других профильных учреждениях.

Так, в настоящее время в режиме полной самоизоляции находятся 18 таких учреждений. Предусмотрен сменный режим работы персонала. Работники выходят на 14-дневные смены и проживают на рабочих местах. Перед этим у них берут анализы на COVID-19.

Обеспечено очень жесткое соблюдение регламента. Полностью исключены контакты с внешним миром. Все организовано таким образом, чтобы максимально предотвратить проникновение коронавирусной инфекции, – сказал Валерий Емец. По его словам, ситуация находится под контролем, вспышек заболеваемости нет.

Министр отметил, что в других учреждениях соцобслуживания также принимаются серьёзные меры защиты, в том числе при работе с людьми на дому. В комплексных центрах минимизированы контакты и исключены групповые занятия. Широко используются дистанционные технологии.